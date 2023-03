Sassuolo-Cremonese 3-2: la decide Bajrami nel recupero (Di lunedì 6 marzo 2023) Sassuolo-Cremonese, cronaca e tabellino del match – La penultima partita della 25^ giornata di Serie A è stata quella tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e la Cremonese di Davide Ballardini. Entrambe le squadre arrivavano alla sfida da una vittoria e volevano continuare il trend positivo. Ad avere la meglio alla fine è il Sassuolo, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023), cronaca e tabellino del match – La penultima partita della 25^ giornata di Serie A è stata quella tra ildi Alessio Dionisi e ladi Davide Ballardini. Entrambe le squadre arrivavano alla sfida da una vittoria e volevano continuare il trend positivo. Ad avere la meglio alla fine è il, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CBSSportsGolazo : HT: Sassuolo 2-0 Cremonese 46': Subs on ?? 62': Sassuolo 2-1 Cremonese 83': Sassuolo 2-2 Cremonese Cyriel Dessers w… - IFTVofficial : Osimhen has now scored in 8 STRAIGHT SERIE A GAMES ?? • Sampdoria ? • Juventus ?? • Salernitana ? • Roma ? • Spezia… - glooit : Serie A: Sassuolo-Cremonese 3-2 leggi su Gloo - CorSport : ? La #Cremonese manca l'occasione per avvicinarsi alla salvezza ??? Il #Sassuolo torna a vincere con un gol in pieno… - PilloPicks : ?Under TE Sassuolo vs Cremonese -