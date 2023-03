Sassuolo-Cremonese 3-2, Dionisi: “Troppa paura”. Ballardini: “Così ce la giochiamo con tutti” (Di lunedì 6 marzo 2023) Vedono entrambi il bicchiere mezzo pieno. Sia Alessio Dionisi, che ha vinto per 3-2 rischiando di buttare via il doppio vantaggio accumulato nel primo tempo. Sia Davide Ballardini, che per pochi minuti ha assaporato la possibilità di tornare a casa da Reggio Emilia con qualche punto in più in classifica. Vediamo cosa hanno detto i due allenatori dopo Sassuolo-Cremonese. Le parole di Alessio Dionisi Il coraggio è quello che è mancato al Sassuolo per non rischiare di buttare via una partita ormai vinta. Almeno è questa la spiegazione che il tecnico Dionisi dà al termine della gara vinta 3-2 contro la Cremonese. “Abbiamo sofferto troppo dopo il del 2-1 di Dessers – spiega – sopratutto sui lanci lunghi. L’errore di Erlic ci ha tolto serenità e ci siamo ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Vedono entrambi il bicchiere mezzo pieno. Sia Alessio, che ha vinto per 3-2 rischiando di buttare via il doppio vantaggio accumulato nel primo tempo. Sia Davide, che per pochi minuti ha assaporato la possibilità di tornare a casa da Reggio Emilia con qualche punto in più in classifica. Vediamo cosa hanno detto i due allenatori dopo. Le parole di AlessioIl coraggio è quello che è mancato alper non rischiare di buttare via una partita ormai vinta. Almeno è questa la spiegazione che il tecnicodà al termine della gara vinta 3-2 contro la. “Abbiamo sofferto troppo dopo il del 2-1 di Dessers – spiega – sopratutto sui lanci lunghi. L’errore di Erlic ci ha tolto serenità e ci siamo ...

