Sassuolo-Cremonese 3-2, decide un gol di Bajrami al 92? (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Seconda vittoria di fila per il Sassuolo che supera 3-2 la Cremonese grazie a un gol di Bajrami in pieno recupero. Un successo che permette agli emiliani di salire a 30 punti in 13/a posizione e +12 sul Verona terzultimo. Sempre più critica invece la situazione dei grigiorossi che non danno continuità alla sorprendente vittoria (la prima stagionale in Serie A) sulla Roma di martedì scorso e restano fermi a quota 12 in 19/a posizione insieme alla Sampdoria. Partita emozionante al Mapei Stadium. I primi due tiri pericolosi sono di Okereke, che dopo 11 secondi colpisce male di testa, mentre al 12? calcia alto dal limite. I neroverdi rispondono al 15? con Pinamonti, che defilato sulla destra calcia forte ad incrociare, ma Carnesecchi è attento. Il Sassuolo passa al 26?: punizione potente sotto la traversa ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Seconda vittoria di fila per ilche supera 3-2 lagrazie a un gol diin pieno recupero. Un successo che permette agli emiliani di salire a 30 punti in 13/a posizione e +12 sul Verona terzultimo. Sempre più critica invece la situazione dei grigiorossi che non danno continuità alla sorprendente vittoria (la prima stagionale in Serie A) sulla Roma di martedì scorso e restano fermi a quota 12 in 19/a posizione insieme alla Sampdoria. Partita emozionante al Mapei Stadium. I primi due tiri pericolosi sono di Okereke, che dopo 11 secondi colpisce male di testa, mentre al 12? calcia alto dal limite. I neroverdi rispondono al 15? con Pinamonti, che defilato sulla destra calcia forte ad incrociare, ma Carnesecchi è attento. Ilpassa al 26?: punizione potente sotto la traversa ...

