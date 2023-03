Sassuolo, Bajrami: «Gol importante, ma non guardiamo la classifica» (Di lunedì 6 marzo 2023) Nedim Bajrami, centrocampista del Sassuolo, ha parlato dopo la sofferta vittoria contro la Cremonese: le dichiarazioni Nedim Bajrami, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria con la Cremonese. LE PAROLE – «E’ stato un gol importante e una grande partita di tutta la squadra, dobbiamo continuare così. Abbiamo reagito bene e alla fine abbiamo vinto. Oggi è entrata e sono molto contento, è importante anche in vista del futuro. Ci sono tante gare da giocare, non guardiamo la classifica». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Nedim, centrocampista del, ha parlato dopo la sofferta vittoria contro la Cremonese: le dichiarazioni Nedim, centrocampista del, ha parlato a Dazn dopo la vittoria con la Cremonese. LE PAROLE – «E’ stato un gole una grande partita di tutta la squadra, dobbiamo continuare così. Abbiamo reagito bene e alla fine abbiamo vinto. Oggi è entrata e sono molto contento, èanche in vista del futuro. Ci sono tante gare da giocare, nonla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

