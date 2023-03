Sassuolo all'ultimo respiro, la Cremonese cede per 3-2 (Di lunedì 6 marzo 2023) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Vittoria importantissima per il Sassuolo, che batte per 3-2 la Cremonese al termine di una partita emozionante. I grigiorossi recuperano con una doppietta di Dessers il doppio svantaggio ma in pieno recupero Bajrami riporta avanti i suoi, siglando il gol che vale tre punti.Ritmi subito alti al ‘Mapei Stadium', con la Cremonese che imposta il suo solito fraseggio tra le linee per cercare di far male ad una difesa ben schierata come quella del Sassuolo. Ma sono i neroverdi a passare il vantaggio al sopraggiungere della mezz'ora di gioco, con il calcio di punizione dal limite dell'area battuto molto bene da Laurientè, che trova un Carnesecchi non perfetto nell'intervento. Vantaggio per la squadra di Dionisi che dopo il gol trova una Cremonese pronta a reagire allo svantaggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Vittoria importantissima per il, che batte per 3-2 laal termine di una partita emozionante. I grigiorossi recuperano con una doppietta di Dessers il doppio svantaggio ma in pieno recupero Bajrami riporta avanti i suoi, siglando il gol che vale tre punti.Ritmi subito alti al ‘Mapei Stadium', con lache imposta il suo solito fraseggio tra le linee per cercare di far male ad una difesa ben schierata come quella del. Ma sono i neroverdi a passare il vantaggio al sopraggiungere della mezz'ora di gioco, con il calcio di punizione dal limite dell'area battuto molto bene da Laurientè, che trova un Carnesecchi non perfetto nell'intervento. Vantaggio per la squadra di Dionisi che dopo il gol trova unapronta a reagire allo svantaggio ...

