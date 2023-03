Sassata contro il bus Sangue e choc sul 26 (Di lunedì 6 marzo 2023) Incubo sulla linea che serve Badia a Settimo: autista al pronto soccorso. Passeggero denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico ... Leggi su lanazione (Di lunedì 6 marzo 2023) Incubo sulla linea che serve Badia a Settimo: autista al pronto soccorso. Passeggero denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salvato95551627 : RT @gippu1: La #Roma non chiudeva un campionato senza sconfitte contro la #Juventus dal 2003-04, e qualcosa vorrà pur dire. La sassata di M… - filippoASR1927 : RT @gippu1: La #Roma non chiudeva un campionato senza sconfitte contro la #Juventus dal 2003-04, e qualcosa vorrà pur dire. La sassata di M… - marcullo02 : RT @gippu1: La #Roma non chiudeva un campionato senza sconfitte contro la #Juventus dal 2003-04, e qualcosa vorrà pur dire. La sassata di M… - gippu1 : La #Roma non chiudeva un campionato senza sconfitte contro la #Juventus dal 2003-04, e qualcosa vorrà pur dire. La… - Cabailo1974 : @FadhilaHamici @NicolaPorro Ma se hanmo messo libri a testa in giù, post con la schiena della Meloni definita cicci… -