Sarri “Vittoria di Napoli un pericolo per noi” (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra per Ciro Immobile. Il bomber sarà costretto a saltare gli impegni di domani contro AZ Alkmaar e di sabato contro il Bologna ed è in dubbio per il derby contro la Roma del 19 marzo. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Nei prossimi giorni svolgerà ulteriori esami strumentali per definire con più precisione i tempi di recupero.“Dall’infortunio alla caviglia dell’anno scorso non è mai stato benissimo. Venerdì ha giocato con un antidolorifico alla caviglia, penso che questo crei degli squilibri che poi si pagano”, ha detto il tecnico il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia della sfida di Conference League contro l’Az Alkmaar. “La Vittoria di Napoli per noi è un ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra per Ciro Immobile. Il bomber sarà costretto a saltare gli impegni di domani contro AZ Alkmaar e di sabato contro il Bologna ed è in dubbio per il derby contro la Roma del 19 marzo. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Nei prossimi giorni svolgerà ulteriori esami strumentali per definire con più precisione i tempi di recupero.“Dall’infortunio alla caviglia dell’anno scorso non è mai stato benissimo. Venerdì ha giocato con un antidolorifico alla caviglia, penso che questo crei degli squilibri che poi si pagano”, ha detto il tecnico il tecnico della Lazio Maurizioalla vigilia della sfida di Conference League contro l’Az Alkmaar. “Ladiper noi è un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : Sarri: “La vittoria di Napoli per noi è un pericolo, dopo il Milan non abbiamo gestito il risultato. L’apporto dife… - infoitsport : Lazio, Sarri: 'Vittoria contro il Napoli è un pericolo, vi spiego perchè' - ledicoladelsud : Sarri “Vittoria di Napoli un pericolo per noi” - cagliarilivemag : - Giornaleditalia : #italpresssport Sarri 'Vittoria di Napoli un pericolo per noi' -