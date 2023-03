Sarri a sorpresa in conferenza: “Vincere con il Napoli per noi è un pericolo!” (Di lunedì 6 marzo 2023) A interrompere la striscia di risultati utili del Napoli ci ha pensato la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Un 1-0 firmato da Vecino, al termine di una partita non entusiasmante ma comunque decorosa da parte degli uomini di Spalletti che per la prima volta si sono dovuti arrendere al proprio avversario in casa. Oggi proprio Sarri, alla vigilia della sfida contro l’AZ Alkmaar di Conference League, è tornato a parlare della gara vinta contro i partenopei. Lanciando un forte segnale alla sua squadra. Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la vittoria al Maradona Quali sono i rischi della vittoria? Maurizio Sarri a Napoli uno Scudetto lo ha sfiorato. Non bastarono 91 punti per battere la Juventus di Max Allegri. Fatale, quell’anno, qualche calo di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) A interrompere la striscia di risultati utili delci ha pensato la Lazio del grande ex Maurizio. Un 1-0 firmato da Vecino, al termine di una partita non entusiasmante ma comunque decorosa da parte degli uomini di Spalletti che per la prima volta si sono dovuti arrendere al proprio avversario in casa. Oggi proprio, alla vigilia della sfida contro l’AZ Alkmaar di Conference League, è tornato a parlare della gara vinta contro i partenopei. Lanciando un forte segnale alla sua squadra. Maurizioinstampa dopo la vittoria al Maradona Quali sono i rischi della vittoria? Mauriziouno Scudetto lo ha sfiorato. Non bastarono 91 punti per battere la Juventus di Max Allegri. Fatale, quell’anno, qualche calo di ...

