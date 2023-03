Sarno, in fiamme azienda dell’area industriale: gli sviluppi (Di lunedì 6 marzo 2023) Sabato pomeriggio Sarno era avvolta da una cappa di fumo proveniente da un incendio divampato all’interno di un’azienda dell’area industriale. In seguito al divamparsi delle fiamme, il sindaco Giuseppe Canfora aveva predisposto l’invito a tutti i suoi concittadini a non uscire dalle proprie abitazioni e a tenere le finestre chiuse. L’invito è stato allargato anche ai responsabili dell’Ospedale “Martiri Villa Malta” di Sarno a chiudere le finestre per evitare le esalazioni di fumo. Successivamente il primo cittadino di Sarno ha predisposto un’ordinanza sindacale nella quale ha ordinato a tutta la popolazione residente nel perimetro di 2 km dall’opificio industriale dove si è verificato l’incendio varie misure cautelari tra le quali: la disattivazione ... Leggi su zon (Di lunedì 6 marzo 2023) Sabato pomeriggioera avvolta da una cappa di fumo proveniente da un incendio divampato all’interno di un’. In seguito al divamparsi delle, il sindaco Giuseppe Canfora aveva predisposto l’invito a tutti i suoi concittadini a non uscire dalle proprie abitazioni e a tenere le finestre chiuse. L’invito è stato allargato anche ai responsabili dell’Ospedale “Martiri Villa Malta” dia chiudere le finestre per evitare le esalazioni di fumo. Successivamente il primo cittadino diha predisposto un’ordinanza sindacale nella quale ha ordinato a tutta la popolazione residente nel perimetro di 2 km dall’opificiodove si è verificato l’incendio varie misure cautelari tra le quali: la disattivazione ...

