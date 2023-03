Sarah Ferguson: «Harry e Meghan? Nessuno li può giudicare, neanche io» (Di lunedì 6 marzo 2023) In un'intervista, la duchessa di York dice che dopo una vita di critiche subìte, non vuole esprimere «alcuna opinione» sui duchi di Sussex fuggiti in California. E poi che lady Diana «sarebbe incredibilmente orgogliosa dei suoi nipoti» Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 marzo 2023) In un'intervista, la duchessa di York dice che dopo una vita di critiche subìte, non vuole esprimere «alcuna opinione» sui duchi di Sussex fuggiti in California. E poi che lady Diana «sarebbe incredibilmente orgogliosa dei suoi nipoti»

