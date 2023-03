Santa Francesca Romana, l’apertura straordinaria del Monastero delle Oblate. Accade solo una volta all’anno (Di lunedì 6 marzo 2023) Gli amanti dell’arte e dei luoghi di fede non possono lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità: il 9 marzo, in occasione della solennità di Santa Francesca Romana, apre al pubblico il Monastero delle Oblate. La struttura solitamente non è visitabile, ma una volta l’anno, in ricordo della sua fondatrice, le porte di quest’oasi di pace si spalancano per accogliere curiosi e fedeli. 9 marzo apertura straordinaria del Monastero delle Oblate Il Monastero delle Oblate si trova in pieno centro a Roma, nel rione Campitelli. Fu fondato, inglobando la cosiddetta torre “degli specchi”, da Santa ... Leggi su funweek (Di lunedì 6 marzo 2023) Gli amanti dell’arte e dei luoghi di fede non possono lasciarsi sfuggire questaopportunità: il 9 marzo, in occasione della solennità di, apre al pubblico il. La struttura solitamente non è visitabile, ma unal’anno, in ricordo della sua fondatrice, le porte di quest’oasi di pace si spalancano per accogliere curiosi e fedeli. 9 marzo aperturadelIlsi trova in pieno centro a Roma, nel rione Campitelli. Fu fondato, inglobando la cosiddetta torre “degli specchi”, da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Francesca_b_ee : RT @Giorgiolaporta: Pensate a parti inverse se a una manifestazione della #Meloni qualcuno avesse gridato che uccidere qualcuno non debba e… - BBC3MusicBot : ?? #NowPlaying on #BBCRadio3's #ClassicalFix Francesca Caccini, Cappella di Santa Maria degli Angiolini & Gian Luca… - fungowastaken : @__francamente @cercasjamore_ @mitremailculo @PuniLeYeezy francesca sei una santa donna - IvanaIv29438384 : RT @AGisotti: Trovare ogni via possibile per dare speranza alla #pace. Francesca Di Giovanni traccia un bilancio a conclusione del suo serv… - Francesca_Only : RT @pulcepalma: Se con il tacco ti vedrai alta, con l'amore per te stessa ti vedrai immensa. Frida Kah… -