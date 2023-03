Sanità, scuola e trasporti: l’8 marzo sciopero generale. Si ferma Roma e tutta Italia (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma – Sono diverse le città Italiane interessate dallo sciopero generale indetto, come ogni anno l’8 marzo, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna. Tra i motivi che porteranno i lavoratori ad incrociare le braccia la violenza contro le donne, il divario salariale e le posizioni assunte dal governo contro l’aborto. Ad essere coinvolte saranno le sigle sindacali Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Sgb, Usb e Us. Lo sciopero durerà 24 ore e vedrà coinvolti lavoratori e lavoratrici del settore pubblico e privato. Tra i settori più interessati quello della Sanità, della scuola e dei trasporti che creeranno disagi in città come Roma, Napoli Milano e Bologna. A partire dalla mezzanotte fino alle 21 ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 marzo 2023)– Sono diverse le cittàne interessate dalloindetto, come ogni anno l’8, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna. Tra i motivi che porteranno i lavoratori ad incrociare le braccia la violenza contro le donne, il divario salariale e le posizioni assunte dal governo contro l’aborto. Ad essere coinvolte saranno le sigle sindacali Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Sgb, Usb e Us. Lodurerà 24 ore e vedrà coinvolti lavoratori e lavoratrici del settore pubblico e privato. Tra i settori più interessati quello della, dellae deiche creeranno disagi in città come, Napoli Milano e Bologna. A partire dalla mezzanotte fino alle 21 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Sanità, scuola e trasporti: l’8 marzo sciopero generale. Si ferma Roma e tutta Italia - angelo_perfetti : Sanità, scuola e trasporti: l’8 marzo sciopero generale. Si ferma Roma e tutta Italia - phanormus : @isainsolia Una linea fatta da slogan, nel PD ci sono sempre gli stessi che in questi ultimi 11 anni di governi han… - patriziamolina : @chetempochefa @pdnetwork @ellyesse @fabfazio @RaiTre #Sclein parla di lavoro precario,di scuola,di sanità,di reddi… - dominiquezero0 : RT @mars799: Se i migranti rischiano la vita per venire qui in Italia perché non andiamo noi a prenderli al loro paese? Casa vacanze Italia… -

Schlein e Conte al corteo antifascista: il primo passo di una lunga marcia verso il 25 aprile Leggi Anche Schlein - Conte, a Firenze primo faccia a faccia tra i leader: scuola, sanità e Costituzione tra i punti di contatto. Ma resta la distanza su Kiev Differenze e diversità portate con ... Pd, Giani: gente ci chiede liberta', antifascismo e uguaglianza La piazza di sabato - conclude Giani - mi insegna che bisogna lavorare per rendere piu' efficiente e forte il sistema di scuola pubblica, di sanita' pubblica e di politiche attive sul ... Sciopero dei mezzi 8 marzo 2023, orari e fasce di garanzia a Roma, Milano, Napoli, Torino e le altre città L'8 marzo 2023 scioperano i settori del trasporto pubblico , della scuola e della sanità . Ci saranno disagi per i pendolari a partire dalle 21 del 7 marzo. Viaggiatori alla fermata di un bus a Roma ... Leggi Anche Schlein - Conte, a Firenze primo faccia a faccia tra i leader:e Costituzione tra i punti di contatto. Ma resta la distanza su Kiev Differenze e diversità portate con ...La piazza di sabato - conclude Giani - mi insegna che bisogna lavorare per rendere piu' efficiente e forte il sistema dipubblica, di sanita' pubblica e di politiche attive sul ...L'8 marzo 2023 scioperano i settori del trasporto pubblico , dellae della. Ci saranno disagi per i pendolari a partire dalle 21 del 7 marzo. Viaggiatori alla fermata di un bus a Roma ... Sanità: Donini, scuola aziendale Ausl Romagna, 'proseguirà ... Agenzia ANSA