San Michele di Serino: 69enne arrestato per tentato omicidio (Di lunedì 6 marzo 2023) I militari dell’arma hanno rintracciato, il 69enne, a San Michele di Serino nascosto all’interno di un fienile I Carabinieri della Compagnia di Solofra, all’esito di ininterrotte indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotte congiuntamente ai colleghi del Nucleo Investigativo di Avellino, hanno tratto in arresto un 69enne di San Michele di Serino (AV), ritenuto gravemente indiziato -allo stato delle indagini- di tentato omicidio. I fatti risalgono alla sera di sabato scorso quando, al culmine di una lite scaturita da futili motivi, un 69enne ha colpito al collo, con un colpo d’arma da fuoco sparato in casa, un 55enne. A seguito delle tempestive attività di indagine si è risaliti all’identificazione ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) I militari dell’arma hanno rintracciato, il, a Sandinascosto all’interno di un fienile I Carabinieri della Compagnia di Solofra, all’esito di ininterrotte indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotte congiuntamente ai colleghi del Nucleo Investigativo di Avellino, hanno tratto in arresto undi Sandi(AV), ritenuto gravemente indiziato -allo stato delle indagini- di. I fatti risalgono alla sera di sabato scorso quando, al culmine di una lite scaturita da futili motivi, unha colpito al collo, con un colpo d’arma da fuoco sparato in casa, un 55enne. A seguito delle tempestive attività di indagine si è risaliti all’identificazione ...

