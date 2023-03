Samuele Ceccarelli | Massa abbraccia il suo gioiello |  ' Che bello cantare l' inno nazionale'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : MAMMA MIA!?????? ?? È Grand’Italia agli Europei indoor di atletica a #Istanbul2023. Nei 60 metri doppietta dell’… - Eurosport_IT : Doppietta azzurra agli europei indoor nei 60m ???? ?? Samuele Ceccarelli (6'48) ?? Marcell Jacobs (6'50) #Atletica |… - chetempochefa : Che impresa: Samuele #Ceccarelli, alla prima convocazione in Nazionale, è il nuovo campione d'Europa nei 60 metri i… - ivanobuccellato : RT @atleticaitalia: #Istanbul2023 ?? Il campione d’Europa Samuele Ceccarelli ospite della puntata di stasera della Domenica Sportiva su Rai2… - muttinis : RT @Eurosport_IT: SAMUELE ?????? 'Almeno una lacrima doveva scendere, perché questa vittoria vuol dire davvero tanto. Non ce l'ho fatta a re… -

Il 23enne si lascia andare alle lacrime dopo lo storico risultato europeo di Istanbul dove ha battuto JacobsE' ancora emozionatodopo l'oro vinto sabato nei 60 metri degli Europei indoor di Istanbul. A poche settimane dal titolo di campione italiano davanti all'olimpionico Marcell Jacobs,...Atletica, dopo la vittoria agli Europei indoor e dopo aver battuto ancora una volta Marcell Jacobs cresce l'euforia per gli storici risultati del velocista massese

Samuele Ceccarelli e la vittoria: «Senza Jacobs non sarei qui. Ho temuto l’infarto» Corriere della Sera

Massa, 6 marzo 2023 – E' atteso per questo pomeriggio il ritorno a casa di Samuele Ceccarelli, novello campione europeo. Il velocista massese atterrerà alle 13,30 a Malpensa e tornerà a casa in auto c ...