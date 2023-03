(Di lunedì 6 marzo 2023) Walterha speso belle parole nei confronti di. L’ex difensore delha poi espresso ottimismo verso la partita col? Le parole didurante la festa della fondazione Pupi: «Sempre bello essere qui, rivedere tanti amici.? Ha fatto benissimo con noi sempre, siamo contentissimi di averlo in Nazionale. Poi anche alla fascia di capitano è un grande. Vengo spesso a San Siro, vedo un’Inter buona. Deve giocare per il secondo posto, il Napoli difficile da riprendere.? Bella partita, all’andata l’ho vista. Ha tutte le carte peril turno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Samuel: «Orgoglio Lautaro Martinez. Porto? L'Inter può passare» - - FcInterNewsit : VIDEO - Samuel: 'Lautaro non deve dimostrare niente a nessuno, la fascia è un orgoglio. Porto? L'Inter ha le carte… - fcin1908it : Samuel: “Fascia orgoglio per Lautaro, lo vedo felice. Champions? L’Inter può passare” - Samuel_Twelve12 : RT @ProVercelli1892: ??Dopo l’emozionante testimonianza di affetto da parte della Torcida Acadêmicos da Savóia, anche la società del Palmeir… -

È proprio vero che l'obnubila e spinge verso errori sempre più gravi, rendendo prigionieri ... e quelle opposte diHuntington, che vedeva profilarsi lo scontro di civiltà. Secondo ...Hanno già indossato i capi Pignatelli artisti come Achille Lauro, Morgan,dei Subsonica, Pao ... Sapere che quel brand è una maison prestigiosa come Carlo Pignatelli ci riempie di" ...... Simone Giacchino (Sanremese), Sebastiano Bianchi (Arezzo), Mattia Mascella (Montespaccato),... Lorenzo Sangiorgio (Gozzano) GUARDA GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH UNDER 18 LND - DEL MASTRO...

Samuel: “Fascia orgoglio per Lautaro, lo vedo felice. Champions L’Inter può passare” fcinter1908

"Lautaro non deve dimostrare niente a nessuno". Parole e musica di Walter Samuel, collaboratore tecnico della nazionale argentina ex ed difensore dell'Inter presente alla cena ...