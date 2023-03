Samsung Galaxy Tab A7 Lite al minimo prezzo oggi 6 marzo su Amazon

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) IlTab A7è in super offerta suquest’, per iniziare al meglio questa nuova settimana. Il tablet include uno schermo da 8.7 pollici (grande abbastanza per svolgere le vostre principali attività, che siano ad uso professionale o per proprio diletto), 4GB di RAM e 64GB di storage interno (come potete vedere, a bordo troverete il giusto per un’esperienza utente soddisfacente, senza dover spendere un patrimonio come magari accadrebbe per altri prodotti di cui bene conosciamo la fama). La batteria ha una capacità di 5100mAh, sufficiente per garantirvi tutta l’autonomia di cui avrete bisogno durante la giornata (anche se molto dipende dall’uso che si farà del tablet, meglio premetterlo). Parliamo di un dispositivo basato su Android 11 con la ...