Sampmania | siamo la prigioniera dei pirati | che cammina sulla passerella

Commenta per primo La mattina di Samp - Salernitana mi sono svegliato e ho realizzato di aver sognato il risultato esatto della partita , comprensivo del suo svolgimento. Secondo le mie visioni ...... ma che roba è, il tempo effettivoin Nba - ma la realtà è che la Samp è stata punita ben oltre i suoi demeriti per un errore inconcepibile a gara conclusa, causato da una leggerezza di Murru,...... ma a furia di parlare di passetti avanti, di gioco ritrovato e di rinascite, com'è che... Non mi va di aggiungere molto altro a questo. Di parole se ne sono già dette molte, non credo ...

Sampmania: siamo la prigioniera dei Pirati, che cammina sulla ... Calciomercato.com

La mattina di Samp-Salernitana mi sono svegliato e ho realizzato di aver sognato il risultato esatto della partita, comprensivo del suo svolgimento. Secondo le mie visioni notturne, la gara sarebbe fi ...Che brutto quando una partita - anche giocata bene, con piglio e determinazione - diventa soltanto un contorno. Che brutto guardare la Sampdoria e pensare “Va beh, perdere o no, cambia poco”. Che brut ...