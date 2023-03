Sampdoria, Ferrero si sfoga: “Avrò fatto errori, ma io mica vado in campo. Lanna peggior presidente della storia” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Qualche errore posso averlo fatto, ma io mica vado in campo. La Sampdoria è la mia vita. Il club ha un capitale di 49 milioni, io ho fatto plusvalenze per 400 milioni, non ho toccato mai un euro dei dividendi. Di sicuro non fallirà, troveremo un compratore. Faccio un appello: comprate la Sampdoria. Sono pronto a venderla domattina. E io non prendo lo stipendio, non chiedo niente”. Lo ha detto l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, a Cronache di Spogliatoio parlando della delicata situazione societaria. Quindi l’attacco all’attuale numero un doriano Marco Lanna: “Per quanto ne so i debiti sono 110 milioni di euro. Per altri problemi dovete chiedere agli ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) “Qualche errore posso averlo, ma ioin. Laè la mia vita. Il club ha un capitale di 49 milioni, io hoplusvalenze per 400 milioni, non ho toccato mai un euro dei dividendi. Di sicuro non fallirà, troveremo un compratore. Faccio un appello: comprate la. Sono pronto a venderla domattina. E io non prendo lo stipendio, non chiedo niente”. Lo ha detto l’ex, Massimo, a Cronache di Spogliatoio parlandodelicata situazione societaria. Quindi l’attacco all’attuale numero un doriano Marco: “Per quanto ne so i debiti sono 110 milioni di euro. Per altri problemi dovete chiedere agli ...

