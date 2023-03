Samp | Ferrero | «Pronto a cedere ma mancano acquirenti»

(Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo il ritorno allo stadio in occasione di Lazio-doria, il patron dei blucerchiati, Massimoè tornato a parlare del suo legale con il club ligure: «Ladoria mi manca da morire, tant’è che ieri sono stato a vedere la Roma e non ho visto la partita. In Italia non c’è nessuno come i tifosi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Commenta per primo L'ex presidente della Sampdoria Massimoha parlato a Cronache di spogliatoio : di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. 'La ... ma non gestiamo noi la'. SALDARE ...'Bogliasco, le palazzine, la sede, casa'. Davvero una dirigenza lungimirante e acuta. 'Eh ma è ... si offende - possiamo finalmente affermare che il regno di Massimoe della sua Corte dei ...INTERVISTA YOSHIDA: 'SPERO LASI SALVI. LA PREMIER E...' Sugli anni in Italia: 'Per me sono stati due anni e mezzo interessanti. Dopo più di sette anni in Inghilterra avevo bisogno di ...

Sampdoria, Ferrero tuona: "Lanna peggior presidente della storia" - Sportmediaset Sport Mediaset

