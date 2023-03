Samaden lascerà l’Inter a giugno: per lui futuro da DS! Il club ? SI (Di lunedì 6 marzo 2023) Roberto Samaden lascerà l’Inter a fine stagione dopo 33 anni di onorato servizio. Per lui futuro da Direttore Sportivo presso una squadra, attualmente in Serie A NUOVO INCARICO ? Samaden lascerà l’Inter a fine giugno. Il responsabile del settore giovanile nerazzurro dirà addio alla Beneamata dopo 33 anni di grande lavoro e straordinario successo. Secondo i colleghi di Sportitalia.com, pronta una nuova carica per lui alla Cremonese. Samaden, infatti, dovrebbe diventare il nuovo Direttore Sportivo del club grigiorosso. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) Robertoa fine stagione dopo 33 anni di onorato servizio. Per luida Direttore Sportivo presso una squadra, attualmente in Serie A NUOVO INCARICO ?a fine. Il responsabile del settore giovanile nerazzurro dirà addio alla Beneamata dopo 33 anni di grande lavoro e straordinario successo. Secondo i colleghi di Sportitalia.com, pronta una nuova carica per lui alla Cremonese., infatti, dovrebbe diventare il nuovo Direttore Sportivo delgrigiorosso. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...

Inter, budget zero per il settore giovanile: Samaden dice addio Samaden lascerà l'Inter da Direttore più vincente di sempre nelle categorie Under, con all'attivo 16 scudetti e anche una Next Gen . Ad Interello, Samaden è stato un'istituzione, sempre in prima ... Divorzio in casa Inter, a giugno lascia Samaden, responsabile del settore giovanile dal 2010 Roberto Samaden il 30 giugno lascerà l'Inter. Il responsabile del vivaio nerazzurro non rinnoverà il contratto e, dopo 33 anni con il club di viale della Liberazione, andrà alla ricerca di una nuova avventura ...