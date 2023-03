Samaden, addio all’Inter a fine stagione: per lui ruolo in FIGC – TS (Di lunedì 6 marzo 2023) Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter, lascerà i nerazzurri a fine stagione e accetterà un incarico dalla federazione NUOVO ruolo – Roberto Samaden, per anni responsabile del settore giovanile dell’Inter, a fine anno lascerà il club nerazzurro dopo 33 anni. Per lui è pronto un nuovo ruolo in FIGC. Gli sarà affidata un’attività di raccordo tra Club Italia, Settore giovanile e scolastico, Settore tecnico di Coverciano e club. Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) Roberto, responsabile del settore giovanile dell’Inter, lascerà i nerazzurri ae accetterà un incarico dalla federazione NUOVO– Roberto, per anni responsabile del settore giovanile dell’Inter, aanno lascerà il club nerazzurro dopo 33 anni. Per lui è pronto un nuovoin. Gli sarà affidata un’attività di raccordo tra Club Italia, Settore giovanile e scolastico, Settore tecnico di Coverciano e club. Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati

