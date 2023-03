Salute: “Più Vicini” sostiene associazioni e crea coesione sociale (Di lunedì 6 marzo 2023) Oggi più di sempre il sostegno fornito alle associazioni di volontariato e alle realtà del Terzo settore diventa fondamentale per far fronte, in sinergia, alle fragilità del nostro tempo, per promuovere stili di vita sani, per la prevenzione dalle dipendenze e per far sentire unite le persone di tutte le fasce d’età, migliorando e valorizzando il territorio ove vivono. È in quest’ottica propositiva che si inserisce il progetto benefico e virtuoso “Più Vicini” promosso da Coop Alleanza 3.0. Questi i concerti espressi dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia intervenuto nel pomeriggio a Gradisca d’Isonzo per la consegna degli assegni simbolici alle associazioni e alle realtà del territorio coinvolte nell’iniziativa “Più Vicini” da parte di Alleanza Coop 3.0, incontro a cui ... Leggi su udine20 (Di lunedì 6 marzo 2023) Oggi più di sempre il sostegno fornito alledi volontariato e alle realtà del Terzo settore diventa fondamentale per far fronte, in sinergia, alle fragilità del nostro tempo, per promuovere stili di vita sani, per la prevenzione dalle dipendenze e per far sentire unite le persone di tutte le fasce d’età, migliorando e valorizzando il territorio ove vivono. È in quest’ottica propositiva che si inserisce il progetto benefico e virtuoso “Più” promosso da Coop Alleanza 3.0. Questi i concerti espressi dal vicegovernatore con delega alladel Friuli Venezia Giulia intervenuto nel pomeriggio a Gradisca d’Isonzo per la consegna degli assegni simbolici allee alle realtà del territorio coinvolte nell’iniziativa “Più” da parte di Alleanza Coop 3.0, incontro a cui ...

