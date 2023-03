Salute mentale, il consumo di antidepressivi cresciuto del 10% in 5 anni. Nelle Regioni arriva lo psicologo di base in attesa di una norma nazionale (Di lunedì 6 marzo 2023) Negli ultimi 10 anni, il consumo di farmaci antidepressivi nel nostro Paese è aumentato del 10%. Nel 2022 gli italiani hanno speso 288 milioni di euro per acquistarli. Sono state vendute 1 miliardo e 55 milioni di dosi, rispetto ai 960 milioni del 2018. I fondi stanziati per il bonus psicologo sono bastati ad accogliere appena il 10% delle 400 mila domande presentate. Basterebbero questi dati evidenziare la necessità di un intervento strutturale che affronti il problema della Salute mentale nel nostro Paese. Ma se si aggiunge che l’Italia è solo 21esima nel mondo per la spesa in quest’ambito: il 3% del costo della sanità – contro il 14% della Francia, l’11% della Germania e il 10% del Regno Unito – il quadro diventa chiaro. Lo psicologo di ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) Negli ultimi 10, ildi farmacinel nostro Paese è aumentato del 10%. Nel 2022 gli italiani hanno speso 288 milioni di euro per acquistarli. Sono state vendute 1 miliardo e 55 milioni di dosi, rispetto ai 960 milioni del 2018. I fondi stanziati per il bonussono bastati ad accogliere appena il 10% delle 400 mila domande presentate. Basterebbero questi dati evidenziare la necessità di un intervento strutturale che affronti il problema dellanel nostro Paese. Ma se si aggiunge che l’Italia è solo 21esima nel mondo per la spesa in quest’ambito: il 3% del costo della sanità – contro il 14% della Francia, l’11% della Germania e il 10% del Regno Unito – il quadro diventa chiaro. Lodi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoRanieri_EU : Si chiama Promehs ed è un progetto europeo ????per aiutare a migliorare le competenze sociali ed emotive di insegnant… - SpettinatiPisa : RT @PossibileIt: La salute mentale non è una vergogna. La vergogna è negarla. - dazzlisan : @Sonia_TKWH prendere il primo articolo a caso su internet non cambia il fatto che i modi di porsi di una persona po… - pinksmono : wikihow convincere mia madre che l'album di jisoo è fondamentale per la mia salute mentale - EmanuelaAmendo1 : RT @PossibileIt: La salute mentale non è una vergogna. La vergogna è negarla. -