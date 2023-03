Salerno | sospensione idrica prevista per mercoledì 8 marzo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Nuovaannunciata dallaSistemi a causa di alcuni lavori di manutenzione in Via Giovanni Margotta altezza civico 16/a. ladell’acqua corrente èdalle ore 14.00 alle ore 16.00 di08.03.2023, alle seguenti strade e traverse limitrofe: – Via Giovanni Margotta – Via Settimio Mobilio dal civico n° 87 al civico n° 101. La società avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Salerno: Mercoledì 8 marzo Sospensione idrica in Via Giovanni Margotta - salernotoday : Lavori a Salerno città: rubinetti a secco per due ore, la mappa dei disagi - salernotoday : Lavori in via Allende: rubinetti a secco per 3 ore, la mappa dei disagi - salernonotizie : Salerno: lunedì 6 marzo sospensione idrica in Via Salvatore Allende, altezza civico 81 - ottopagine : Lavori di manutenzione alla rete: nuova sospensione idrica a Salerno #Salerno -

Sistemiannuncia un intervento di manutenzione in via Giovanni Margotta altezza civico 16/a: verrà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 14 alle ore 16 di mercoledì 8 marzo. La mappa dei disagi - Via ...Rubinetti a secco, a. Per eseguire intervento di manutenzione in via Salvatore Allende , all'altezza civico 81, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 13 del 6 marzo, in diverse .... Non è stato ancora identificato il ragazzo che, nella tarda mattinata di ieri, ha urinato ... così come riporta l'edizione odierna del quotidiano 'Il Mattino', di procedere con la...

Salerno, guasto alla tubatura in via Scuola Eleatica: scatta la sospensione idrica SalernoToday

Non è stato ancora identificato il ragazzo che giovedì ha urinato nell’antibagno situato al piano terra del liceo classico Tasso di Salerno. Ma, in attesa che venga individuato ...Tutti gli alunni maschi sospesi al liceo Tasso di Salerno: questa la decisione della preside in seguito ad un atto vandalico ...