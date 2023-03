Salerno | partita l’Academy di I T Svil

Leggi su zon

(Di lunedì 6 marzo 2023) Nuovo polo informatico nella città didi I.T.. Il CEO Carlo Mancuso: “Formazione di eccellenza per continuare il percorso di innovazione” Ha preso il via il progetto “I.T.Academy”, promosso da I.T., PMI innovativa con sede ae leader nel settore dell’Information & Communication Technology, in collaborazione con la Fondazione Saccone, hub di competenze e saperi, e Virvelle Società Benefit, ente specializzato in servizi di formazione e consulenza, nonché Agenzia per il lavoro. Il primo incontro formativo, che rientra in un percorso di oltre 300 ore di attività caratterizzato da laboratori e training on the job, si è tenuto presso la sede della Fondazione Saccone alla presenza dei giovani selezionati ...