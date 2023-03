Salerno | ladri rubano monete da distributore di una sede Asl

(Di lunedì 6 marzo 2023) C’è stato un furto sabato scorso, a, dove deihanno preso di mira ildi bevande dellaAsl di via Nizza. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, dopo averlo scassinato, i malviventi hanno portato via lecontenute all’interno. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi di rito ed acquisito le immagini dei filmati delle telecamere di videosorveglianza per provare a risalire all’identità dei. Segui ZON.IT su Google News.

Furto all'interno della sede Asl di via Nizza a. Ignoti - riporta Il Mattino - sabato mattina hanno fatto irruzione all'interno della ...per provare a risalire all'identità dei. ...in azione in via Vernieri presso la sede Asl nella mattinata di sabato. Alcune persone sono entrate all'interno degli uffici ed hanno scassinato il distributore di bevande portando via le monete.

I ladri, stavolta, hanno messo nel mirino il distributore di bevande dell'Asl Salerno. I malviventi sono entrati nella sede Asl di via Nizza a Salerno, sabato scorso, e, dopo averlo scassinato, ...