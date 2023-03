Salerno, allarme obesità infantile (Di lunedì 6 marzo 2023) Da un’indagine dell’Asl per il sistema ministeriale di sorveglianza Okkio alla Salute – come riporta Salerno notizie – a Salerno e in provincia un bambino su tre presenta eccesso di peso. Il 30% delle madri e la metà dei padri è in sovrappeso e un bambino su due non fa una colazione corretta. Dati in leggero miglioramento, ma resta il fatto che un bambino su quattro non mangi frutta e verdura. Inoltre, sempre come riporta il quotidiano locale, vengono consumate abitualmente quotidianamente bibite zuccherate e gassate. Elevati anche i valori relativi alla inattività fisica da parte dei bambini, sempre più sedentari. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 6 marzo 2023) Da un’indagine dell’Asl per il sistema ministeriale di sorveglianza Okkio alla Salute – come riportanotizie – ae in provincia un bambino su tre presenta eccesso di peso. Il 30% delle madri e la metà dei padri è in sovrappeso e un bambino su due non fa una colazione corretta. Dati in leggero miglioramento, ma resta il fatto che un bambino su quattro non mangi frutta e verdura. Inoltre, sempre come riporta il quotidiano locale, vengono consumate abitualmente quotidianamente bibite zuccherate e gassate. Elevati anche i valori relativi alla inattività fisica da parte dei bambini, sempre più sedentari. Segui ZON.IT su Google News.

