Saccani | «Blin-Gosens? Era rigore Inter! Manganiello forse aveva dubbio»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 marzo 2023), ex arbitro di Serie A, ha fatto la moviola di Inter-Lecce durante La Domenica Sportiva su Rai 2. Giudicato dail mancato fischio diper fallo disu. MOVIOLA ? Massimiliano, alla Domenica Sportiva, analizza gli episodi di Inter-Lecce: «Gianlucafa la prima valutazione al 36’ su richiesta dell’Inter per un calcio disu Denzel Dumfries. Valentin Gendrey bravissimo ad allungarsi e togliere il pallone al giocatore. L’altro episodio è al 21’ della ripresa. Alexissu Robinvicino,ilsu chi avesse preso il pallone per primo. Era giusto concedere il ...