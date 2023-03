Sabiri voto 4 – In campo è scollegato e Stankovic lo bacchetta

(Di lunedì 6 marzo 2023) Dura poco più di mezz’ora la partita dicon la Sampdoria, poiutilizza il pugno duro e lo toglie dalDura poco più di mezz’ora la partita dicon la Sampdoria, poiutilizza il pugno duro e lo toglie dal. Prova davvero sottotono la sua e dovrebbe essere uno di quelli a dover trascinare la squadra invece finisce per essere sostituito al 35? del primo tempo. Nel finale l’allenatore in conferenza non gliele manda a dire e Tuttosport gli rifila un bel 4: «Ritrova la maglia da titolare ma l’atteggiamento è sempre lo stesso,e con la testa altrove (forse già a Firenze dove andrà a luglio).lo boccia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

6 Le formazioni e il tabellino della gara SAMPDORIA (3 - 4 - 2 - 1) : Audero; Zanoli, Nuytinck ... Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello (16' st Murru); Cuisance (34' st De Luca),(35' st ...Dal 59'6: entra in campo per dare vivacità e ci riesce poi però Stankovic opta per una ...6.5 Serie A, classifica e prossimi impegni dell'Inter. L' Inter continua a provare a rimanere in ...Intanto prenotato ancheper giugno7 Hellas Verona Arrivano il difensore Zeefuik dall'Hertha Berlino, il centrocampista Duda dal Colonia e gli attaccanti Braaf e Gaich. Escono Gunter, che ...

Audero è ancora una volta il migliore in campo per la Sampdoria: il portiere porta l'unico bonus al fantacalcio, mentre Sabiri viene ...