Sabatini: «Inter, Lukaku la più grande delusione. Rosa al livello del Napoli!» (Di lunedì 6 marzo 2023) Sabatini ha detto la sua sull'organico dell'Inter, giudicato alla pari di quello del Napoli. Una considerazione poi su Romelu Lukaku, a detta sua, la delusione più grande STESSO livello ? In collegamento su Radio Sportiva, Sandro Sabatini si pronuncia così sull'organico dei nerazzurri: «La Rosa dell'Inter vale quella del Napoli, evidente. Non faccio quello dei conti, lo stipendio dell'allenatore, dei giocatori, il fatturato. Quello lasciamolo ai commercialisti. Io guardo proprio il livello tecnico della squadra, ecco. L'Inter mi sembrava al livello del Napoli e però non si è verificato. Forse anche perché il Napoli non ha avuto grossi infortuni, mentre l'Inter dagli ...

