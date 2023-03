(Di lunedì 6 marzo 2023)è sicuro:non rimarrà all’oltre la fine di questa stagione. Il giornalista guarda il lato positivo e trova inla sceltale di, come affermato durante Pressing Serie A su Italia 1. IN USCITA? – Sandronon ha dubbi: «Mi sembra che ladi Marcelocon l’sia finita. Mi sembra un separato in casa, a velocità incredibile aumentata dall’infortunio, dai Mondiali e dal successivo infortunio senza ritrovare il posto. Il titolare a centrocampo nell’adesso è Hakan: ha avuto le assenze di Romelu Lukaku e, ma chi ha preso il loro posto ha giocato molto bene. Assolutamente una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NackaSkoglund89 : Mi fa sempre sorridere pensare a Roberto Mancini che restò 2 anni con Thohir che gli prese Shaqiri, Podolski, Brozo… - eltucusalamanca : RT @sanchez_strada: @InterHubOff @tuttonapoli Skriniar preso da Sabatini. Brozovic lo portò Mirabelli. Lobotka segnalato da Pane. Ausilio a… - sanchez_strada : @InterHubOff @tuttonapoli Skriniar preso da Sabatini. Brozovic lo portò Mirabelli. Lobotka segnalato da Pane. Ausil… -

Parliamoci chiaro: per la concorrenza didovrebbe 'tremare' anche lui, non solo Mkhitaryan panchinato o Çalhanolu traslocato mezzala. Ci sono tanti piccoli particolari da chiarire, ...Commenta per primo Minuto 70. Sostituzioni. Una per il Milan: entra Thiaw. Tre per l'Inter: entrano Lukaku,e Gosens. Per i milanisti masochisti, si specifica il giocatore sostituito: Gabbia. Per gli interisti ottimisti, i tre a lasciare un derby già stravinto erano Dzeko, Mkhitaryan e Dimarco. ...Vedi Skriniar, Lukaku e. Polemiche comunque non sempre semplici da gestire. E la squadra ... Fiorentina,: 'Italiano rischia l'esonero con la Lazio'. Ecco l'eredeIn questa stagione sono ...

Sabatini: «Brozovic e Inter, storia finita! Calhanoglu grande idea Inzaghi» Inter-News.it

A centrocampo Barella e Mkhitaryan agiranno ai lati di Calhanoglu con Brozovic che parte ancora dalla panchina, mentre sulle fasce ci saranno Dumfries e Gosens. (Goal Italia) Dopo un sabato di ...Ancora ai box Skriniar e Dimarco, domani, sabato 4 marzo, verrà presa una decisione definitiva ... Acerbi potrebbe prendere il posto di De Vrij e Barella tornerà titolare al posto di uno tra Brozovic ...