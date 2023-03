(Di lunedì 6 marzo 2023)al Serio. Con il taglio del nastro effettuato dal vicepremier Matteo, è statoto nella mattinata di lunedì (6 marzo) ilall’aeroporto dial Serio. Le due nuove strutture manutentive rappresentano un investimento da 20 milioni di euro da parte della compagnia, la quale opera al Caravaggio da ormai oltre vent’anni. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha affermato che “probabilmente per unire il paese ha fatto piùche la metà delle commissioni europee, sono investimenti dall’estero che sono buoni”, augurandosi poi di riuscire a trovare una soluzione alla questione che riguarda la compagnia di bandiera Ita. “L’accessibilità e la sostenibilità vanno accentuate e non penso che le tasse ...

Ryanair inaugura il nuovo hangar a Orio: presenti Salvini e l’amministratore delegato O’Leary BergamoNews.it

Ryanair ha trasportato lo scorso febbraio 10,6 milioni di passeggeri con un load factor del 92%, dati che rappresentano rispettivamente una crescita del +22% rispetto allo stesso mese ...