Ryanair inaugura 2 nuovi hangar a Orio per manutenzione flotta

Questi due nuovi hangar consentiranno a Ryanair di trasferire a Bergamo una parte consistente della manutenzione interna dei Boeing 737, mentre la flotta di Ryanair all'Aeroporto di Bergamo sale a 24. Michael O'Leary di Ryanair ha dichiarato: 'In qualità di compagnia numero uno in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo da Milano per l'estate 2023, con 12 rotte verso Fiume.

Ryanair inaugura il nuovo hangar a Orio: presenti Salvini e l’amministratore delegato O’Leary BergamoNews.it

Il vicepremier Salvini ha inaugurato la struttura da milioni di euro: due nuove aree per la manutenzione e 100 posti di lavoro per ingegneri in Lombardia. La compagnia low cost inoltre «aprirà 10 nuov ...Le due nuove strutture per la manutenzione creeranno oltre 100 nuovi posti di lavoro per ingegneri in Lombardia ...