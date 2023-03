Ryanair alla conquista dell’Italia: “E’ il mercato aereo più in crescita” (Di lunedì 6 marzo 2023) Inaugurati questa mattina all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio i due nuovi hangar per la manutenzione di Ryanair. alla conferenza stampa presenti molte personalità del mondo politico e istituzionale, tra cui anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, eppure l’evento si è trasformato in un “one-man show” guidato da Michael O’Leary, amministratore delegato del vettore. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Inaugurati questa mattina all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio i due nuovi hangar per la manutenzione diconferenza stampa presenti molte personalità del mondo politico e istituzionale, tra cui anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, eppure l’evento si è trasformato in un “one-man show” guidato da Michael O’Leary, amministratore delegato del vettore. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanBergamoBGY : RT @EnacGov: Il Presidente #Enac, alla presenza di @matteosalvinimi, interviene a @MilanBergamoBGY per inaugurazione 2 nuovi hangar. Di Pal… - EnacGov : Il Presidente #Enac, alla presenza di @matteosalvinimi, interviene a @MilanBergamoBGY per inaugurazione 2 nuovi han… - ledicoladelsud : Ryanair alla ricerca di assistenti di volo: selezioni anche a Bari - florabarral : @Lino_2701x @Ryanair Allora va benissimo. Se era un bauletto rigido di quelli che attacchi alla moto no, così è ok - GenovAeroporto : Da Genova a Dublino, con due voli alla settimana (venerdì e domenica). Prenota subito e approfitta delle migliori t… -