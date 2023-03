Russi sparano ad un soldato di Kiev prigioniero per aver gridato: "Gloria all'Ucraina" (Di lunedì 6 marzo 2023) Persino alcuni account militari filoRussi sono rimasti scioccati. “Un crimine di guerra è un crimine di guerra”. Certo l’uccisione di un prigioniero a sangue freddo da parte di militari Russi non è il peggiore commesso in Ucraina. I massacri di civili a Bucha e Izyum sono lì a ricordarcelo. Ma accanirsi su un soldato, uno come te, colpevole soltanto di indossare una divisa di un diverso colore, è una vigliaccheria che tradisce debolezza, oltre che crudeltà. Da oltre un anno Mosca non riesce a venire a capo della resistenza di Kiev. Pensava che un Paese spaccato in due, con un Est potenzialmente filorusso, sarebbe crollato alla prima spallata. Non è stato così e Vladimir Putin, con mesi di ritardo, è passato a un altro tipo di conflitto, di logoramento. Ma anche questo va a rilento. ... Leggi su lastampa (Di lunedì 6 marzo 2023) Persino alcuni account militari filosono rimasti scioccati. “Un crimine di guerra è un crimine di guerra”. Certo l’uccisione di una sangue freddo da parte di militarinon è il peggiore commesso in. I massacri di civili a Bucha e Izyum sono lì a ricordarcelo. Ma accanirsi su un, uno come te, colpevole soltanto di indossare una divisa di un diverso colore, è una vigliaccheria che tradisce debolezza, oltre che crudeltà. Da oltre un anno Mosca non riesce a venire a capo della resistenza di. Pensava che un Paese spaccato in due, con un Est potenzialmente filorusso, sarebbe crollato alla prima spallata. Non è stato così e Vladimir Putin, con mesi di ritardo, è passato a un altro tipo di conflitto, di logoramento. Ma anche questo va a rilento. ...

