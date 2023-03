Rugby, Sei Nazioni femminile 2023: le convocate dell’Italia di Raineri (Di lunedì 6 marzo 2023) Poche settimane e poi inizierà il Sei Nazione femminile di Rugby, competizione in cui sarà presente anche la nostra Italia allenata da coach Giovanni Raineri. La nostra Nazionale dovrà vedersela con altre selezioni che hanno aderito alla competizione. Nella giornata di lunedì 6 marzo sono state ufficializzate le nostre atlete che prenderanno parte alla competizione in programma dal 25 marzo al 29 aprile. Tra le convocate due sono i nomi su cui fare le riflessioni maggiori: infatti, Elisa Giordano (60 caps) è stata confermata alla guida delle Azzurre, ruolo già ricoperto in occasione della Rugby World Cup 2021; nuovo record per Sara Barattin, 111 caps, l’atleta in attività con il maggior numero di presenze nella storia della Nazionale femminile italiana. In generale la rosa si compone ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Poche settimane e poi inizierà il Sei Nazionedi, competizione in cui sarà presente anche la nostra Italia allenata da coach Giovanni. La nostra Nazionale dovrà vedersela con altre selezioni che hanno aderito alla competizione. Nella giornata di lunedì 6 marzo sono state ufficializzate le nostre atlete che prenderanno parte alla competizione in programma dal 25 marzo al 29 aprile. Tra ledue sono i nomi su cui fare le riflessioni maggiori: infatti, Elisa Giordano (60 caps) è stata confermata alla guida delle Azzurre, ruolo già ricoperto in occasione dellaWorld Cup 2021; nuovo record per Sara Barattin, 111 caps, l’atleta in attività con il maggior numero di presenze nella storia della Nazionaleitaliana. In generale la rosa si compone ...

