Rugby: Sei Nazioni. Capuozzo salta le ultime due giornate del Torneo (Di lunedì 6 marzo 2023) L'estremo italo - francese del Tolosa si è infortunato contro l'Irlanda ROMA - Sei Nazioni finito per Ange Capuozzo. Il 23enne estremo italo - francese del Tolosa, infortunatosi contro l'Irlanda, ...

