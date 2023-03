Rugby | Sei Nazioni 2024 | ufficializzato il calendario | per l’Italia esordio contro l’Inghilterra

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il Sei2023 è ancora nel vivo del suo svolgimento, ma per gli organizzatori è già tempo di dedicarsi all’organizzazione della prossima edizione. Il board dello storico torneostico ha pubblicato il programma del, che sarà aparrto dal match tra Francia e Irlanda venerdì 2 febbraio alle ore 21:00. Il giorno seguente ci sarà l’delall’Olimpico. Gli azzurri giocheranno in casa anche il quarto turnola Scozia, programmato per sabato 9 marzo. Le trasferte saranno invece quellel’Irlanda l’11 febbraio, la Francia il 25 dello stesso mese e infine il Galles nell’ultima giornata del 16 marzo. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ansa_ER : Rugby: Emilia-Romagna casa della Nazionale femminile. Accordo Fir fino al 2025, a Parma 3 match Sei Nazioni donne… - sportface2016 : #Rugby #SeiNazioni2024: ufficializzato il calendario, per l'#Italia esordio all'Olimpico contro l'#Inghilterra - TV7Benevento : Rugby: Sei Nazioni, ufficializzato il calendario del 2024 - - sportface2016 : #SeiNazioni femminile, le 36 convocate azzurre del ct Raineri - Nutizieri : Sport Valley, “Emilia-Romagna casa del rugby femminile”: presentato l’accordo triennale fra la Regione e la Federaz… -

Poche settimane e poi inizierà ilNazione femminile di, competizione in cui sarà presente anche la nostra Italia allenata da coach Giovanni Raineri . La nostra Nazionale dovrà vedersela con altre selezioni che hanno aderito ...... di cui lo stadio è il fiore all'occhiello, pensato e progettato su misura per il. Un ... tra cui anche quelli delle squadre di Italia, Francia, Irlanda e Galles che partecipano al Torneo...Niente da fare per Ange Capuozzo : l'estremo dell' Italia non recupera e salterà anche le ultime due sfide delNazioni di. Colpa dell'infortunio alla scapola rimediato lo scorso 25 febbraio nel match contro l'Irlanda del Nord all'Olimpico di Roma. Questo il comunicato della Fir: "Alla luce del ...

Rugby - Italia, confermato l'infortunio per Ange Capuozzo: Sei Nazioni finito per lui OnRugby

Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - Ufficializzato il calendario dell’edizione 2024 del Sei Nazioni. Il board del torneo di rugby più antico del mondo ha pubblicato il programma dell’edizione del prossimo an ...Il grande rugby e i suoi valori trovano casa nella sport valley emiliano-romagnola. A partire da quello femminile con le gare interne della nazionale italiana femminile del Sei Nazioni che si svolgera ...