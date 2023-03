Rugby, Capuozzo infortunato: per l’Azzurro finisce il Sei Nazioni (Di lunedì 6 marzo 2023) Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby maschile ha emesso il seguente aggiornamento in relazione alle condizioni fisiche di Ange Capuozzo, infortunatosi contro l’Irlanda. Alla luce del persistere della sintomatologia algica alla spalla sinistra e nell’intento di consentire al giocatore di proseguire il percorso riabilitativo nella massima tranquillità e con le tempistiche necessarie ad un pieno recupero funzionale, lo staff tecnico e lo staff medico dell’Italia hanno convenuto con l’atleta di non procedere al suo reinserimento nel gruppo squadra in vista delle due ultime giornate del Guinness Sei Nazioni. Capuozzo proseguirà la riabilitazione a Tolosa, con lo staff medico del Club di appartenenza, in allineamento con le strutture federali. (Fonte ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 marzo 2023) Lo staff medico della Nazionale Italianamaschile ha emesso il seguente aggiornamento in relazione alle condizioni fisiche di Angesi contro l’Irlanda. Alla luce del persistere della sintomatologia algica alla spalla sinistra e nell’intento di consentire al giocatore di proseguire il percorso riabilitativo nella massima tranquillità e con le tempistiche necessarie ad un pieno recupero funzionale, lo staff tecnico e lo staff medico dell’Italia hanno convenuto con l’atleta di non procedere al suo reinserimento nel gruppo squadra in vista delle due ultime giornate del Guinness Seiproseguirà la riabilitazione a Tolosa, con lo staff medico del Club di appartenenza, in allineamento con le strutture federali. (Fonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Rugby, Sei Nazioni, Italia: torneo finito per Capuozzo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Rugby, Sei Nazioni, Italia: torneo finito per Capuozzo - susydigennaro : RT @napolimagazine: Rugby, Sei Nazioni, Italia: torneo finito per Capuozzo - apetrazzuolo : Rugby, Sei Nazioni, Italia: torneo finito per Capuozzo - napolimagazine : Rugby, Sei Nazioni, Italia: torneo finito per Capuozzo -