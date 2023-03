Rottamò i banchi a rotelle: preside condannata a risarcire allo Stato 38mila euro (Di lunedì 6 marzo 2023) L'episodio fu, infatti, il simbolo del dibattito sull'utilizzo dei banchi a rotelle, con lo scontro tra chi - come l'ex Ministro Azzolina - li riteneva utili anche nell'ottica dello sviluppo di una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 marzo 2023) L'episodio fu, infatti, il simbolo del dibattito sull'utilizzo dei, con lo scontro tra chi - come l'ex Ministro Azzolina - li riteneva utili anche nell'ottica dello sviluppo di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AfinetAlberto : RT @giustinaleonar2: Rottamò i banchi a rotelle, preside condannata. La Corte dei Conti chiede 38mila euro alla dirigente di un liceo venez… - cristinapasque : RT @serebellardinel: La stampa asservita non ne parla! Troppo impegnata ad intortare le menti labili sul #redditodicittadinanza e sul #supe… - Mirandola59 : RT @giustinaleonar2: Rottamò i banchi a rotelle, preside condannata. La Corte dei Conti chiede 38mila euro alla dirigente di un liceo venez… - TempiReali : RT @anitablanco3: Cose che i tg non dicono.... Rottamò i banchi a rotelle, preside condannata. La Corte dei Conti chiede 38mila euro alla… - Albert_Caeiro : RT @anitablanco3: Cose che i tg non dicono.... Rottamò i banchi a rotelle, preside condannata. La Corte dei Conti chiede 38mila euro alla… -

Rottamò i banchi a rotelle: preside condannata a risarcire allo Stato 38mila euro Cosa impossibile da realizzare nella maggior parte dei casi con i banchi più diffusi nelle nostre aule, ovvero quelli biposto, e con gli spazi disponibili in classe. Dovendo spendere tanti milioni di ... Rottamò i banchi a rotelle, preside condannata Lei ha messo a disposizione dei fondi, ma la scelta è stata delle singole scuole, che hanno avuto i banchi che hanno chiesto". Giannelli ha poi spiegato come vengono utilizzati i banchi a rotelle, ... Rottamò i banchi a rotelle, preside condannata Lei ha messo a disposizione dei fondi, ma la scelta è stata delle singole scuole, che hanno avuto i banchi che hanno chiesto". Giannelli ha poi spiegato come vengono utilizzati i banchi a rotelle, ... Cosa impossibile da realizzare nella maggior parte dei casi con ipiù diffusi nelle nostre aule, ovvero quelli biposto, e con gli spazi disponibili in classe. Dovendo spendere tanti milioni di ...Lei ha messo a disposizione dei fondi, ma la scelta è stata delle singole scuole, che hanno avuto iche hanno chiesto". Giannelli ha poi spiegato come vengono utilizzati ia rotelle, ...Lei ha messo a disposizione dei fondi, ma la scelta è stata delle singole scuole, che hanno avuto iche hanno chiesto". Giannelli ha poi spiegato come vengono utilizzati ia rotelle, ...