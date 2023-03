Rosalia Messina Denaro non risponde ai pm durante l'interrogatorio di garanzia (Di lunedì 6 marzo 2023) Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al gip Alfredo Montalto Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo Messina Denaro arrestata venerdì per associazione mafiosa. La donna, sentita per l'interrogatorio di garanzia nel carcere Pagliarelli, era assistita dall'avvocato Daniele Bernardone. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 marzo 2023) Si è avvalsa della facoltà di nonre davanti al gip Alfredo Montalto, sorella del boss Matteoarrestata venerdì per associazione mafiosa. La donna, sentita per l'dinel carcere Pagliarelli, era assistita dall'avvocato Daniele Bernardone.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Rosalia Messina Denaro in silenzio davanti al gip. L’avvocato: “È in buone condizioni” - LeoganeMickael : RT @SkyTG24: Rosalia Messina Denaro non risponde ai pm durante l'interrogatorio di garanzia - SkyTG24 : Rosalia Messina Denaro non risponde ai pm durante l'interrogatorio di garanzia - autocostruttore : cInterrogatorio per Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss non risponde al gip. Peccato che si possano usare i metodi del Mossad... - ZzuCicciu : RT @GDS_it: Oggi l'interrogatorio a #Pagliarelli di Rosalia Messina Denaro, arrestata tre giorni fa. È accusata di aver gestito al più alt… -