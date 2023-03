Rosalia Messina Denaro in silenzio davanti al gip. L’avvocato: “È in buone condizioni” (Di lunedì 6 marzo 2023) In silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari, Alfredo Montalto, che aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare con cui è stata arrestata venerdì scorso. Rosalia Messina Denaro si è avvalsa della facoltà di non rispondere. “Rosetta”, sorella maggiore del boss Matteo Messina Denaro, è accusata di associazione mafiosa. Gli inquirenti le contestano un ruolo di primo piano nella gestione della “cassa” del padrino e della trasmissioni di pizzini con cui l’ex primula di Castelvetrano comunicava con i suoi uomini. La donna, sentita per l’interrogatorio di garanzia nel carcere Pagliarelli, era assistita dalL’avvocato Daniele Bernardone: “La mia assistita è in buone condizioni, compatibilmente con la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Inal giudice per le indagini preliminari, Alfredo Montalto, che aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare con cui è stata arrestata venerdì scorso.si è avvalsa della facoltà di non rispondere. “Rosetta”, sorella maggiore del boss Matteo, è accusata di associazione mafiosa. Gli inquirenti le contestano un ruolo di primo piano nella gestione della “cassa” del padrino e della trasmissioni di pizzini con cui l’ex primula di Castelvetrano comunicava con i suoi uomini. La donna, sentita per l’interrogatorio di garanzia nel carcere Pagliarelli, era assistita dalDaniele Bernardone: “La mia assistita è in, compatibilmente con la sua ...

