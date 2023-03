Romano Giovanni: “Con Tuscany RistoFood portiamo a scuola o al lavoro una pausa pranzo rigenerativa” (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) - La nuova azienda di Livorno offre pasti pronti a base di prodotti ortofrutticoli e di allevamento di qualità, stagionali e rigorosamente dal territorio. Livorno, 6 marzo 2023. La pausa pranzo è fondamentale ad ogni età: permette di ricaricare le energie in orario di lavoro o di studio. Che avvenga in ufficio, a scuola o all'interno della propria abitazione, è un momento di stacco dagli impegni quotidiani, in cui concedersi del tempo per sé. È importante, però, che il pasto sia sano ed equilibrato e conforme ai propri gusti. Spetta quindi agli istituiti scolastici e all'aziende garantire un regime alimentare corretto e regolare agli studenti e ai propri dipendenti. Tuscany RistoFood è la nuova impresa a Livorno creata da Barbara Gianoglio, che ha deciso di investire in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) - La nuova azienda di Livorno offre pasti pronti a base di prodotti ortofrutticoli e di allevamento di qualità, stagionali e rigorosamente dal territorio. Livorno, 6 marzo 2023. Laè fondamentale ad ogni età: permette di ricaricare le energie in orario dio di studio. Che avvenga in ufficio, ao all'interno della propria abitazione, è un momento di stacco dagli impegni quotidiani, in cui concedersi del tempo per sé. È importante, però, che il pasto sia sano ed equilibrato e conforme ai propri gusti. Spetta quindi agli istituiti scolastici e all'aziende garantire un regime alimentare corretto e regolare agli studenti e ai propri dipendenti.è la nuova impresa a Livorno creata da Barbara Gianoglio, che ha deciso di investire in ...

