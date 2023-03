“Romanista rabbino, tua madre è Anna Frank”, cori antisemiti durante Napoli-Lazio (Di lunedì 6 marzo 2023) “Romanista rabbino, tu madre è Anna Frank”, cori antisemiti durante Lazio Napoli. Il video tratto da Tik Tok durante la partita di venerdì. Non è la prima volta che gli ultras della Lazio si rendono protagonisti di episodi del genere. I cori antisemiti durante la partita Napoli-Lazio L’ennesima ignominia antisemita arriva dallo Stadio Maradona. A rendersi protagonisti sono i tifosi della Lazio che in occasione della partita contro il Napoli hanno intonato un coro di matrice antisemita fuori dal settore ospiti. “So laziale e so razzista siamo le camice brune tu ce fai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) “, tu”,. Il video tratto da Tik Tokla partita di venerdì. Non è la prima volta che gli ultras dellasi rendono protagonisti di episodi del genere. Ila partitaL’ennesima ignominia antisemita arriva dallo Stadio Maradona. A rendersi protagonisti sono i tifosi dellache in occasione della partita contro ilhanno intonato un coro di matrice antisemita fuori dal settore ospiti. “So laziale e so razzista siamo le camice brune tu ce fai ...

