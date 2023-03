Roma, smart working: due giorni a settimana per i dipendenti del Comune, le novità (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma. A partire dal mese di aprile i dipendenti capitolini passeranno da uno a due giorni di smart working settimanali. L’assessore al Personale Andrea Catarci ha già reso note le proprie intenzioni ai sindacati e l’obiettivo è quello di formalizzare la proposta durante le trattative per il rinnovo del contratto integrativo per poi metterla nero su bianco anche in un contratto generale che fa riferimento anche al salario accessorio. smart working per fragili e genitori under 14: le novità, cosa cambia con il governo Meloni Due giorni a settimana di smart working per i dipendenti del Comune Attualmente il personale del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023). A partire dal mese di aprile icapitolini passeranno da uno a duedili. L’assessore al Personale Andrea Catarci ha già reso note le proprie intenzioni ai sindacati e l’obiettivo è quello di formalizzare la proposta durante le trattative per il rinnovo del contratto integrativo per poi metterla nero su bianco anche in un contratto generale che fa riferimento anche al salario accessorio.per fragili e genitori under 14: le, cosa cambia con il governo Meloni Duediper idelAttualmente il personale del ...

