Roma, rissa tra bande rivali in centro: a processo quattro ragazzi (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma. Una rissa avvenuta in pieno centro storico, davanti al teatro Riccardi. Qui un ragazzo è stato ferito alla testa. Protagoniste dell'acceso diverbio due bande rivali: quella di Piazza Euclide e il gruppo di Monteverde. A 'fronteggiarsi' ben 43 ragazzi e a seguito degli scontri, un giovane è finito in ospedale con diverse fratture. Ora, quattro persone sono finite a processo davanti al tribunale dei minore con l'accusa di lesioni e rissa. Roma, violenta rissa in strada: 63enne aggredito da 5 persone e preso a bastonate La rissa tra ragazzi e l'ipotesi (poi scartata) della matrice politica I fatti risalgono al 2 aprile del 2017 e all'interno della banda degli ...

