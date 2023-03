Roma, pusher in smart working: dai domiciliari gestiva l’attività di spaccio, arrestato dalla Polizia (Di lunedì 6 marzo 2023) Era già ai domiciliari, ma non aveva certo fermato il suo giro d’affari. Quello, che ruotava attorno alla droga e allo spaccio, doveva continuare. E così a casa, in uno stabile di via Antonio De Micheli a Roma, aveva creato una vera e propria base: lì, alla sua porta, bussavano continuamente persone estranee, non condomini. Ma clienti che dovevano acquistare la sostanza stupefacente dal pusher, che aveva già alle spalle una condanna. E che, come se nulla fosse, aveva continuato il suo ‘lavoro’. pusher ai domiciliari…continua a lavorare Pensava di farla franca, di essere furbo, ma si sbagliava perché agli uffici di Polizia era stato segnalato quell’andirivieni di persone. E così gli agenti hanno voluto vederci chiaro e hanno approfondito: dopo un’intensa attività di indagine, infatti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) Era già ai, ma non aveva certo fermato il suo giro d’affari. Quello, che ruotava attorno alla droga e allo, doveva continuare. E così a casa, in uno stabile di via Antonio De Micheli a, aveva creato una vera e propria base: lì, alla sua porta, bussavano continuamente persone estranee, non condomini. Ma clienti che dovevano acquistare la sostanza stupefacente dal, che aveva già alle spalle una condanna. E che, come se nulla fosse, aveva continuato il suo ‘lavoro’.ai…continua a lavorare Pensava di farla franca, di essere furbo, ma si sbagliava perché agli uffici di Polizia era stato segnalato quell’andirivieni di persone. E così gli agenti hanno voluto vederci chiaro e hanno approfondito: dopo un’intensa attività di indagine, infatti, ...

