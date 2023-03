Roma, palazzina Ipab diventa un ‘affare’ di famiglia: appartamenti affittati a parenti del dirigente (Di lunedì 6 marzo 2023) I magistrati della Corte di Conti hanno trovato quantomeno strana la privatizzazione della palazzina al civico 234 di via Ripetta, dell’Ipab regionale, nel centro di Roma. E non solo… a solleticare l’interesse dei giudici contabili è stata anche la constatazione che il dirigente Ipab abbia affittato a un prezzo irrisorio, gli appartamenti che si trovano in quello stabile: circa 400 euro mensili ciascuno, dandoli in locazione al fratello, alla cognata, alla nipote e così via. Tutto questo senza che il commissario incaricato abbia fatto alcunché per modificare questo stato di cose. E oggi proprio a quest’ultimo viene chiesto un risarcimento pari a poco meno di 350mila euro. La palazzina Ipab diventa un ‘affare’ di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) I magistrati della Corte di Conti hanno trovato quantomeno strana la privatizzazione dellaal civico 234 di via Ripetta, dell’regionale, nel centro di. E non solo… a solleticare l’interesse dei giudici contabili è stata anche la constatazione che ilabbia affittato a un prezzo irrisorio, gliche si trovano in quello stabile: circa 400 euro mensili ciascuno, dandoli in locazione al fratello, alla cognata, alla nipote e così via. Tutto questo senza che il commissario incaricato abbia fatto alcunché per modificare questo stato di cose. E oggi proprio a quest’ultimo viene chiesto un risarcimento pari a poco meno di 350mila euro. Laundi ...

