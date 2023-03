(Di lunedì 6 marzo 2023)gli: sospettati un gruppo di minorenni.mente i mezzi pubblici della Città Eterna presi d’assalto dai vandali, che hanno messo a segno unaun bus che attraversava il quartiere di Castelverde, nel quadrante Est capitolino. Secondo le testimonianze dell’autista, a lanciare i sassi sarebbero stati dei minorenni, che tramite il lancio di questi ciottoli avrebbero rotto un vetro del veicolo. LaundiStava passando per via Massa San Giuliano, nel quartiere di Castelverde, quando a bordo dello 055TPL si è sentito un rumore di vetri andati in frantumi. Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiCalabria : Una nuova inchiesta sul #naufragio di #Cutro: l'ha aperta la Procura di Roma, dopo l'esposto dei parlamentari di Al… - meb : ACEA ha presentato la proposta per realizzare il termovalorizzatore di ROMA. Finalmente! Il Sindaco Gualtieri adess… - CorriereCitta : Roma, nuova sassaiola contro gli autobus: sospettata una baby gang - TV7Benevento : Motomondiale: team Mooney VR46, presentata la nuova livrea di Bezzecchi e Marini - - nicolettamart14 : RT @TgrRaiCalabria: Una nuova inchiesta sul #naufragio di #Cutro: l'ha aperta la Procura di Roma, dopo l'esposto dei parlamentari di Allean… -

Solo di martedì è unaoccasione per scoprire il documentario in sala, ogni martedì alle 19,30 " ma l'orario può variare per esigenze di programmazione " al Cinema Farnese Arthouse di. "L'idea della rassegna - ...Solo di Martedi' è unaoccasione per scoprire il documentario in sala, ogni martedì alle 19,30, ma l'orario può variare per esigenze di programmazione, al Cinema Farnese Arthouse di. L'idea della rassegna nasce ......approfondimenti sul mondo automotive e informazioni utili per la mobilità di tutti i giorni", ... È laapp "ACI Radio", disponibile in download gratuito sia su Google play (Android) che su App ...

Strage di Cutro, la procura di Roma avvia una nuova inchiesta dopo ... Il Dubbio

(Adnkronos) - Roma, 6 marzo 2023 – Il mercato degli orologi di lusso di secondo polso sta vivendo una crescita senza precedenti, con un aumento della domanda a livello globale. Nel 2023, il settore ...Torna a Roma l’imperdibile appuntamento con La casa delle farfalle, la speciale serra tropicale allestita in una nuova location a due passi dall’Appia Antica, nella splendida cornice dell’Appia Joy Pa ...