Roma, Manchester United su Abraham. Anche il Chelsea monitora la situazione (Di lunedì 6 marzo 2023) La permanenza di Tammy Abraham alla Roma non è sicura. Secondo ‘The Athletic’, il MAnchester United sarebbe interessato all’attaccante inglese giallorosso, che in questa stagione ha realizzato fin qui 6 reti in 24 partite. Anche il Chelsea monitora la situazione, grazie Anche alla clausola di riacquisto valida da luglio. L’opzione è stata inserita nell’affare del luglio 2021, quando il classe 1997 passò alla Roma a fronte del pagamento di circa 40 milioni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) La permanenza di Tammyallanon è sicura. Secondo ‘The Athletic’, ilsarebbe interessato all’attaccante inglese giallorosso, che in questa stagione ha realizzato fin qui 6 reti in 24 partite.illa, graziealla clausola di riacquisto valida da luglio. L’opzione è stata inserita nell’affare del luglio 2021, quando il classe 1997 passò allaa fronte del pagamento di circa 40 milioni. SportFace.

